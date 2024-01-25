Журналисты Forbes Ukraine получили письмо с угрозами (фото)

Журналисты и редакторы издания Forbes Ukraine 25 января получили "информационный запрос" от якобы "Правого сектора" о наличии российского гражданства у основателя Владимира Федорина.

Об этом Федорин сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, на рабочие и личные электронные адреса сотрудников Forbes Ukraine поступило письмо от неизвестного адресата, назвавшегося "Правым сектором", с "требованием опровергнуть или подтвердить" то, что редактор-основатель издания является гражданином России.

"В случае, если мы не получим официального ответа в течение 72 часов, будем действовать по своему усмотрению", — говорилось в письме.

Письмо к Forbes Ukraine Фото: скрин facebook/Владимир Федорин

Владимир Федорин ответил на так называемый запрос и предоставил соответствующую информацию.

"Не знаю, кто является адресантом (какая-то порнозвезда?), но вот что должен сказать по существу. Главным редактором Forbes Ukraine с начала 2022 года является Борис Давиденко. Я являюсь редактором-основателем, это почетный титул, который не дает мне прав влиять на редакционные решения. Одновременно я являюсь руководителем проекта, то есть отвечаю за развитие Forbes Ukraine как бизнеса", — написал Федорин.

По его словам, летом 2015 указом президента Украины ему было предоставлено украинское гражданство.

"Я родился в 1971 году в Одессе, окончил среднюю школу №59, после чего поступил в 1988 году в Московский государственный университет. В декабре 2010 года я вернулся, чтобы запустить украинский Forbes, и с тех пор живу в Киеве", — рассказал он .

После получения украинского паспорта Федорин отправил декларацию о выходе из гражданства РФ и всех документов в российское посольство в Киеве, "чем выполнил свой долг перед Украиной отказаться от гражданства страны-агрессора".

Напомним, в последнее время вокруг журналистов, сообщающих о коррупции, вспыхивают скандалы.

Так, 15 января журналист-расследователь Юрий Николов заявил, что в его квартиру врывались неизвестные, пытаясь запугать. И это видео тут же появилось в анонимных телеgram-каналах. По данным Киевской прокуратуры, кто эти люди – уже установили. Вещественные улики изъяли. И устанавливают мотивы их действий.

Позже по Сети ширилось видео, где сотрудники проекта расследований "Бигус.Инфо" во время отдыха, предположительно, употребляют наркотические вещества. Руководитель проекта Денис Бигус заявил, что те работники, которые употребляли во время корпоратива наркотики, уволены. Но отметил незаконность прослушивания и наблюдения за журналистами.

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