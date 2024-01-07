Сотрудники Маска обеспокоены его провокационными проделками: что он натворил

Адвокат Маска заявил, что тот регулярно и систематически проходит тесты на наркотики.

Руководители и члены правления компаний Илона Маска обеспокоены его провокационными проделками. В частности, американский миллиардер продолжает употреблять наркотики, особенно кетамин.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Сам Маск ранее заявлял, что имеет рецепт психоделического кетамина.

По словам его близкого окружения, такой образ жизни может повредить его бизнесу.

"Употребление наркотиков, возможно, может поставить под угрозу миллиардные государственные контракты SpaceX, активы инвесторов на сумму около 1 триллиона долларов, десятки тысяч рабочих мест и значительную часть космической программы США", — говорится в сообщении.

В то же время адвокат Маска Алекс Спиро заявил, что Маск "регулярно и систематически проходит тесты на наркотики в SpaceX и никогда их не проваливал".

Интересно, что Маск часто посылает электронные письма лейтенантам компании посреди ночи и проводит рабочие встречи в полночь. По его словам, он работает почти беспрерывно.

"Маск и его коллеги связывают его нестабильное поведение в офисе с психическим здоровьем. В 2017 году пользователь Twitter спросил, есть ли у него биполярное расстройство, которое может вызвать перепады настроения, на что Маск ответил утвердительно, хотя и сказал, что не имеет диагнозу", — пишет издание.

Ранее мы писали, что американский миллиардер Илон Маск требует пояснений от Владимира Зеленского, почему в Украине задержали пророссийского блоггера.

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