Сотрудники получали зарплату в "конвертах": БЭБ разоблачило "схему" ресторанного холдинга во Львове

Во Львове разоблачили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Речь идет о холдинге FESTrepublik, в состав которого входят 60 ресторанов и торговых точек.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

Как работала "схема"

По данным БЭБ, около 2000 сотрудников заведений, входящих в холдинг, получают заработную плату двумя частями: одна – официальная, минимальная с уплатой всех обязательных платежей, а другая – неофициальная.

Чтобы производить выплату последней, был разработан следующий алгоритм:

каждый сотрудник во время приема на работу оформлял к карточке для выплат заработной платы дубликат, передавший в отдел кадров;

представитель головного офиса холдинга засчитывал вторую часть заработной платы каждому сотруднику, отмечая в назначении платежа "собственное пополнение счета".

Отмечается, что теневая заработная плата поступала на карты для выплат один-два раза в месяц.

"Таким образом компания уклонялась от уплаты военного сбора, Единого социального взноса, который должно платить предприятие и НДФЛ. Предварительно ущерб нанесенный государственному бюджету составляет более 50 млн грн", — сообщили в Бюро.

Более того, заведения холдинга не использовали РРО при расчетах с клиентами и получали оплату от клиентов наличными. В дальнейшем средства передавали в головной офис во Львове. Как отметили детективы, во время обыска в помещении головного офиса холдинга детективы обнаружили служебную документацию, свидетельствующую о нелегальных хозяйственных операциях, наличных, черновых записях, печатях и т.д.

БЭБ разоблачило "схему" ресторанного холдинга во Львове

Напомним, правоохранители посетили обыски во FESTrepublic во Львове. Речь идет о деятельности ФЛП в ресторанах, зарплатах, хозяйственной деятельности и так далее. Совладелец холдинга заявил, что "БЭБ устроило "классическое маски-шоу".

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