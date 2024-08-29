Сотрудники с высокими зарплатами могут получить бронь от мобилизации уже осенью — нардеп

Одна из моделей предполагает, что для бронирования работник должен зарабатывать не менее 34 500–35 000 гривен в месяц.

В октябре-ноябре 2024 года в Украине планируется внедрить экономическое бронирование для работников тех предприятий, которые не подпадают под критерии критически важных для экономики. Бронь могут получить специалисты с высокими зарплатами.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на информацию, озвученную представителями Министерства экономики на заседании профильного комитета Верховной Рады.

По его словам, окончательное решение по модели экономического бронирования еще не принято, поскольку по этому поводу должно высказать позицию высшее политическое руководство.

Как известно, одна из моделей предполагает, что для бронирования работник должен зарабатывать не менее 34 500–35 000 гривен в месяц. Это должно стимулировать работодателей легализовать зарплаты и вывести их из "тени", что окажет положительное влияние на экономику страны.

Ярослав Железняк отметил, что по консервативным расчетам внедрение такого механизма может добавить в бюджет 40 миллиардов гривен в год. Но для реализации этой инициативы необходимо ввести месячную отчетность по налогам на заработную плату, чтобы контролировать поступления в бюджет и эффективность этого механизма.

Напомним, для сотрудников предприятий, занимающихся перевозками, упростили правила бронирования.

Информационный прорыв! На бронирование нужно 15 минут

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