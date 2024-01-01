Сотрудники ТЦК 1 января посетили горнолыжный курорт Драгобрат – соцсети (фото, видео)

Закарпатский ОТЦК и СП пока не комментируют инцидент.

Сегодня, 1 января, на популярный горнолыжный курорт Драгобрат (Закарпатская область) приехали сотрудники ТЦК.

Соответствующие фото и видео появились в Сети.

На кадрах можно увидеть, что группа работников ТЦК с оружием, приехавших на двух военных машинах, направляются к отдыхающим.

ТЦК на Драгобрате / Фото: Виталий Глагола

Вероятно, целью их визита стал поиск уклонистов. Задерживали ли военными кого-то, пока неизвестно.

На горнолыжный курорт Драгобрат 1 января приехали сотрудники ТЦК

В Сети уже шутят, что на Драгобрате проходит набор в горно-штурмовые бригады.

Закарпатский ОТЦК и СП пока не комментирует инцидент.

Напомним, появился текст законопроекта о мобилизации и военном учете. ТСН.ua собрал все, что известно об изменениях в мобилизации и что об этом говорят политики.

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