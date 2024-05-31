Сотрудники ТЦК не имеют права задерживать и забрасывать людей в бусы – нардеп

Ирина Фриз отмечает, что принудительная мобилизация – это преступление.

Если сотрудники ТЦК и СП задерживают граждан или забрасывают их в бусы — это нарушение действующего законодательства Украины.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявила народная депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз.

"Их действия могут подпадать под статью УКУ 146: насильственное лишение свободы и похищение людей", – сказала нардеп.

Ирина Фриз объяснила, что если граждане знают свои права, то они имеют право обжаловать противоправные действия ТЦК и СП.

"Если это делают представители от государства – тогда большой вопрос к правомочию такого государства. Если имеют право проверять документы, а не хватать и затягивать людей, это статья 365 Уголовного Кодекса", – отметила Фриз.

Народная депутат также подчеркнула, что ТЦК и СП нужно забирать из подчинения Минобороны.

"Они должны быть гражданскими, гражданские должны мобилизовать гражданских. А потом уже военные должны приезжать в учебные центры и выбирать себе нужных по критериям граждан", – сказала Фриз.

Ранее ТСН.ua писал о том, кому не нужно становиться на военный учет.

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