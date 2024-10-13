Сотрудники ТЦК в Ивано-Франковской области пришли на "Буковель": видео

В ходе проверок военно-учетных документов конфликты не были зафиксированы.

В воскресенье, 13 октября, в Ивано-Франковской области группы оповещения местного ТЦК и полиции работали на известном горнолыжном курорте "Буковель".

Соответствующее видео опубликовало местное издание "Галка".

Как видно на опубликованных кадрах, небольшие группы военнослужащих в сопровождении полицейского проверяли документы у постояльцев "Буковеля". Горнолыжные трассы курорта пока бесснежны.

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Сотрудники ТЦК также посетили ресторан в туристическом поселке Яремче и побывали на автобазаре под Ивано-Франковском.

В ходе проверок военно-учетных документов конфликты не были зафиксированы.

Сотрудники ТЦК в Ивано-Франковской области пришли на "Буковель"

Пользователи соцсетей в комментариях к видео сомневаются, что такие проверки будут системными, но признают – "избранных" в вопросе мобилизации на военную службу не должно быть.

Напомним, накануне, 12 октября, в Сиховском районе Львова работники ТЦК, большинство из которых были с балаклавами на лицах, в течение дня устроили масштабные облавы в разных общественных учреждениях.

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