Сотрудники ТЦК в Одессе вытащили пассажира из маршрутки и применили газовый баллончик: как их наказали

Сотрудников ТЦК в Одессе, которые насильно вытащили мужчину из маршрутки и "упаковали" к бусу, применив при этом в салоне автобуса перечный баллончик, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского областного ТЦК и СП.

В сообщении говорится, что военнослужащие "допустили нарушения норм и порядка общения с гражданами при исполнении служебных обязанностей".

Какие именно санкции были применены к сотрудникам ТЦК, в сообщении не уточняется.

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“Руководство Одесского областного ТЦК и СП осуждает такое поведение, системно проводит работу с личным составом по недопустимости применения физической силы и нецензурной брани. Впрочем, очевидный человеческий фактор и излишняя эмоциональность как в поведении военных, так и в действиях гражданских граждан”, — сообщили в пресс-службе военкомата.

Пользуясь случаем, в Одесском областном ТЦК решили напомнить о том, что 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации, согласно которому граждане Украины должны иметь при себе учетные документы, а военнослужащие ТЦК и СП имеют полномочия их проверять.

"Позаботьтесь о том, чтобы не подвергать себя конфликтным ситуациям и ответственности согласно действующему законодательству", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее, комментируя эту конфликтную ситуацию в маршрутке, в Одесском областном ТЦК и СП также напоминали, что во время военного положения мужчинам необходимо иметь с собой военно-учетные документы или документы, удостоверяющие личность. Также в военкомате призвали "гражданских лиц быть вежливыми при общении с военнослужащим".

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