Сотрудники ТЦК задержали мужчину на улице и дали повестку: как он избежал мобилизации

В Черкасской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Маньковского районного суда Черкасской области.

По данным суда, мужчину признали годным к мобилизации, однако он отказался от прохождения военной службы.

На суде житель Черкасской области рассказал, "что его задержали не помнит где, вручили повестку. Его повели проходить медосмотр, проходил он его до вечера, пару врачей не пришел, на второй день он не пошел. Затем его остановили сотрудники полиции, потом поехали прошли медосмотр и ему выписали повестку. Он пошел домой и на ту повестку не пришел. Была выдана боевая повестка на 09.08.2024 года. На повестку не пришел, потому что испугался из-за определенных обстоятельств".

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, осужденный в Украине получил повестку и во второй раз отказался от мобилизации.

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