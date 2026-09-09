Сотрудники ТЦК устроили погоню возле гимназии: в Днепре разгорелся скандал из-за инцидента с перцовым газом

Мобилизация в Украине / © ТСН

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В городе Днепре произошел инцидент с участием сотрудников ТЦК на территории учебного заведения во время урока физкультуры, когда на стадионе находились школьники. Обстоятельства этого происшествия стороны описывают по-разному.

По сообщениям местных Telegram-каналов, сотрудники ТЦК и СП якобы преследовали военнообязанного мужчину и при этом применили перцовый баллончик в присутствии детей, некоторые из которых пострадали.

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На опубликованном видео инцидента, произошедшего на территории 121-й гимназии города во время урока физкультуры, видны дети, которые находятся на территории стадиона, а также взрослые женщины, прогоняющие военнослужащих.

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В то же время эти кадры не позволяют установить все обстоятельства конфликта и определить, кто именно применил перцовый газ.

Что происходило на территории гимназии

В комментарии местному изданию «Дніпро. Оперативний» и. о. директора 121-й гимназии Днепра рассказала, что инцидент произошел во время урока физической культуры на стадионе учебного заведения. По ее словам, неизвестные преследовали мужчину, при этом распыляли слезоточивый газ.

«Пострадала наша учительница, ее толкнули на землю. Сейчас все в порядке, но дети больше переволновались из-за того, что они видели, как гнались за этим мужчиной», — сообщила директор гимназии.

По ее словам, школьники сильно испугались увиденного. В настоящее время на месте работает следственная группа, которая опрашивает свидетелей, сотрудников учебного заведения и родителей детей.

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Очевидцы также утверждают, что учительница физкультуры из-за событий на стадионе потеряла сознание и ударилась головой. По их словам, после инцидента она якобы решила подать заявление об увольнении. Эта информация пока официально не подтверждена.

Что говорят в ТЦК

В Днепропетровском областном ТЦК и СП заявили, что информация о якобы применении военнослужащими газового баллончика против детей и взрослых не соответствует действительности.

По версии ТЦК, 9 сентября группа оповещения совместно с сотрудниками полиции остановила гражданского мужчину призывного возраста и попросила его предъявить военно-учетные документы. В ТЦК утверждают, что мужчина отказался выполнить требование, после чего лег на землю, ухватился за куст и начал громко кричать.

После этого, по утверждению представителей ТЦК, к месту происшествия начали подходить матери с детьми и другие мужчины. В ведомстве заявляют, что часть гражданских лиц вела себя агрессивно по отношению к военнослужащим и полицейским, использовала ненормативную лексику и угрожала им.

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В ТЦК утверждают, что из-за угрозы дальнейшей эскалации конфликта группа оповещения решила покинуть место происшествия. При этом, по версии ведомства, именно гражданские лица из толпы применили перцовый газ в сторону военнослужащих, когда те садились в служебный автомобиль.

Таким образом, ключевое обстоятельство инцидента — кто именно применил газ — пока остается спорным: представители учебного заведения и очевидцы описывают ситуацию как преследование мужчины с применением слезоточивого газа, тогда как ТЦК отрицает использование баллончика своими сотрудниками и заявляет о нападении со стороны гражданских лиц.

В ТЦК заявили о проведении служебного расследования

В Днепропетровском областном ТЦК и СП также сообщили, что после проведения служебного расследования будет принято решение о возможном обращении в Национальную полицию с заявлением об уголовном правонарушении.

В ведомстве связали этот инцидент с проблемой конфликтов между группами оповещения и гражданскими лицами во время мероприятий по проверке военно-учетных документов. Представители ТЦК заявили, что считают такие случаи следствием поддержки гражданами людей, пытающихся уклониться от мобилизации.

Полиция проводит проверку

В полиции Днепра сообщили, что проводят проверку по факту событий, произошедших 9 сентября возле одного из учебных заведений Индустриального района города.

По предварительной информации правоохранительных органов, между группой оповещения, в состав которой входили полицейские, и местными жителями произошел конфликт. В ходе конфликта был применен газовый баллончик.

В полиции сообщили, что инцидент зафиксирован. Отдельно назначено служебное расследование в отношении действий сотрудников полиции. В ходе проверки правоохранители должны установить все обстоятельства инцидента и дать оценку действиям его участников.

Напомним, что в городе Мукачево на Закарпатье сотрудники ТЦК силой затолкали велосипедиста в бус, а его велосипед оставили на дороге. Что сейчас с мужчиной — неизвестно.

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