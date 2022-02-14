Сотрудники Всемирного банка начинают покидать Украину — Reuters

Временное перемещение объясняют угрозой безопасности.

На фоне угрозы российского вторжения в понедельник 14 февраля администрация Всемирного банка объявила о начале перемещения своих сотрудников из Украины. Также финансовая организация временно приостанавливает рабочие миссии в нашу страну.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренний доклад Всемирного банка.

Такое решение было принято из-за эскалации напряженности на границах Украины.

"Основным приоритетом Группы Всемирного банка является обеспечение безопасности наших сотрудников и их семей. В соответствии с нашей политикой эвакуации продолжается временное перемещение персонала и действуют усиленные меры безопасности", — цитирует агентство текст доклада.

Представители банка отметили, что внимательно следят за ситуацией на территории страны. В то же время во Всемирном банке подчеркнули, что денежные операции в нашей стране будут и дальше осуществляться.

Напомним, СММ ОБСЕ подтвердила выезд из Украины членов миссии, направленных рядом государств-участников.

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