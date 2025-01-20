Сотрудников ТЦК и ВВК планируют наказывать за нарушение правил мобилизации

В настоящее время наблюдается дисбаланс: граждане несут ответственность за нарушение правил воинского учета, при этом сотрудники ТЦК и ВВК фактически лишены ответственности за злоупотребления в этой сфере.

Верховная Рада разрабатывает законопроект, предусматривающий ответственность для сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) за попытки мобилизации лиц, имеющих бронирование или не подлежащих мобилизации. Аналогичная ответственность будет касаться и работников военно-врачебных комиссий (ВВК) за определение больных людей как здоровых.

Об этом сообщил народный депутат Максим Бужанский, отметив, что инициатива поддержана начальником Генерального штаба Александром Баргилевичем и коллегой-депутатом Николаем Павлюком.

"По предложению начальника Генштаба Баргилевича и коллеги Павлюка, будем разрабатывать и вносить законопроект об ответственности сотрудников ТЦК за попытки мобилизации тех, кто ей не подлежит или забронирован, и сотрудников ВВК за, грубо говоря, попытки выдавать больных за здоровых", — заявил Бужанский.

Депутат подчеркнул, что на данный момент существует дисбаланс: граждане несут ответственность за нарушение правил воинского учета, а при этом сотрудники ТЦК и ВВК фактически лишены ответственности за злоупотребления в этой сфере.

Напомним, что Украина сейчас остро нуждается в работниках, поэтому правительство готово гарантировать бронирование от мобилизации тем беженцам, которые согласятся вернуться домой и работать на критических предприятиях.