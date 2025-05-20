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Сотрудников ТЦК не будут переводить в боевые бригады: майор объяснил, почему военных не мобилизуют
По словам майора Романа Истомина, военный ТЦК — это «почти стопроцентно» человек, который либо уже воевал, либо имеет ограничение по состоянию здоровья, из-за чего не может быть мобилизован.
Работники ТЦК и СП, то есть гражданские лица, работающие в большинстве воинских частей, не могут быть переведены в боевые бригады, ведь не являются военными. 20% персонала территориальных центров комплектования и социальной поддержки — гражданские лица, большинство женщин — не военнослужащие, а работники Вооруженных Сил Украины. Впрочем, на сегодняшний день почти 70% военнослужащих ТЦК и СП, которые являются подразделением ВСУ, уже имеют боевой опыт.
Об этом сказал начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК майор Роман Истомин в интервью «Фактам».
«Военнослужащих-женщин это пока также не касается, если только они не изъявят желания перевестись в боевое подразделение. В Украине пока нет принудительной мобилизации лиц женского пола и, соответственно, по состоянию на данный момент не ставится вопрос о переводе военнослужащих из ТЦК в боевые бригады», — сказал Истомин.
Он также отметил, что называть военнослужащих ТЦК работниками неправильно.
«И уж совсем неправильно говорить „мобилизация работников ТЦК“, что тоже можно встретить в медиа. Ведь перевод военных и мобилизация гражданских это совершенно разные процессы! В то же время, мобилизовать военнослужащих ТЦК невозможно — они уже мобилизованы или служат по контракту», — сказал Истомин.
Напомним, ранее ветеран Нацгвардии, уволенный из Сил обороны по состоянию здоровья и имеющий группу инвалидности, сообщил об избиении и похищении работниками ТЦК.
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