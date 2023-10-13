Сотрудников военкомата в Тернополе подозревают в пытках: суд избрал им меру пресечения

Двум военнослужащим отдела охраны военкомата в Тернополе суд избрал меры пресечения – ночной домашний арест. Обоих подозреваемых отстранили от занимаемых должностей.

Об этом сообщили в пятницу, 13 октября, в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Накануне ГБР сообщило о подозрении в пытках командиру и солдату-гранатометчику отдела охраны Тернопольского Объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Кроме того, солдату оглашено подозрение в незаконном лишении свободы человека, по предварительному сговору группой лиц, что сопровождалось причинением физических страданий (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

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Как сообщалось ранее, 6 октября солдат-гранатометчик, применяя физическую силу, задержал и доставил в ТЦК местного жителя.

Впоследствии его и еще одного мобилизованного военные избили в помещении военкомата. Видео избиения попало в соцсети. На нем солдат-гранатометчик и командир отдела охраны наносят удары мужчинам, лежащим на кроватях.

Напомним, ранее в Сети показали видео избиения мужчины в военкомате Тернополя.

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