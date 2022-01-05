Сотрясение мозга и ушиб грудной клетки: в Кривом Роге мужчина выпал из окна многоэтажки и чудом выжил

Сотрясение мозга и ушиб грудной клетки: в Кривом Роге мужчина выпал из окна многоэтажки и чудом выжил

Медики экстренно госпитализировали его в бессознательном состоянии в больницу.

В Кривом Роге в Днепропетровской области из окна многоэтажки выпал мужчина. С травмами разной степени тяжести его госпитализировали в больницу.

Об этом пишет издание “Свои. Кривой Рог".

Инцидент произошел на улице Быкова рядом с с парком Саксаганский. Там 48-летний мужчина выпал из окна третьего этажа. В результате чего местный житель получил закрытую черепно-мозговую травму сотрясение мозга, ушиб щеки, а также травму грудной клетки.

Медики экстренно госпитализировали его в бессознательном состоянии в больницу. Что именно стало причиной случившегося, сейчас неизвестно. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

Напомним, что в Кривом Роге нашли пропавшую без вести женщину и ее 7-летнюю дочь.

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