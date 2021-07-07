Сотрясение мозга, переломы и ссадины: под Черкассами столкнулись два микроавтобуса с детьми

Пострадавшие с травмами разной степени тяжести экстренно госпитализировали в больницу.

В Черкасской области ночью 7 июля произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: на дороге столкнулись два микроавтобуса. В результате ДТП пострадали шесть человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета.

Как стало известно, происшествие случилось на автодороге Черкассы-Золотоноша — там столкнулись микроавтобусы Volkswagen и Mercedes. В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе четверо детей.

"На месте происшествия медики оказали помощь всем пострадавшим. После доставили их в лечебные учреждения. Двух 8-летних близнецов и их 35-летнего отца госпитализировали в Черкасскую детскую областную больницу со стрессовой реакцией", — сообщили в Областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

12-летнюю девочку госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, закрытым переломом предплечья, а также ушибами и ссадинами.

"Еще одну 19-летнюю пациентку медики доставили в Третью черкасскую городскую больницу с травмой голени ступенчатого сустава", — добавили в пресс-службе Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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