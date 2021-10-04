Сотрясение мозга, ушибы: врачи рассказали о состоянии полицейского, которого избили в Чернигове

Сотрясение мозга, ушибы: врачи рассказали о состоянии полицейского, которого избили в Чернигове

Пострадавший сейчас находится в больнице.

30-летний Владимир Савон, которого избили молодые люди на Масанах в Чернигове, сейчас находится в нейрохирургическом отделении областной больницы. У полицейского раны лица, головы и сотрясение головного мозга.

Об этом сообщил Суспільному медицинский директор по лечебно-диагностической работе Черниговской областной больницы Валерий Чобитько.

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По его словам, состояние мужчины удовлетворительное.

По данным правоохранителей, одному из полицейских нанесли более 20 ударов в голову, в результате чего он скончался на месте происшествия. Второго полицейского злоумышленники избили и в бессознательном состоянии ограбили. Мужчину госпитализировали с телесными повреждениями.

Сейчас в Деснянском районном суде Чернигова проходит заседание по избранию меры пресечения всем подозреваемым.

Четырем из них, которые непосредственно наносили телесные повреждения полицейским, следователи сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Подозреваемые — черниговцы. Самому молодому из них 16 лет, еще двум по 17 лет, а самому старшему — 18.

17-летнему Дмитрию Тунику — подозреваемому в убийстве полицейского — избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Также полиция сообщила о подозрении в совершении грабежа 32-летнему черниговцу, который забрал сумку одного из пострадавших.

Напомним, 2 октября на улице Независимости в Чернигове группа молодых людей спортивного телосложения в ходе внезапного конфликта нанесла телесные повреждения двум сотрудникам полиции. На момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде.

Открыто уголовное производство по п.12 части 2 статьи 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 статьи 186 (грабеж, соединенный с насилием, или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

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