Социолог рассказал, сколько украинцев захочет вернуться из-за границы домой

Беженцы / © ТСН.ua

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Несмотря на мечты о возвращении, большинство украинцев, нашедших убежище в Европе, остаются за границей. Социологические опросы показывают: чем лучше условия жизни люди имеют в эмиграции, тем выше требования они предъявляют к возвращению.

Об этом рассказал исполнительный директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий в эфире Украинского радио.

«В начале полномасштабного российского вторжения в Украину больше всего беженцев было в Польше. Сейчас украинских беженцев больше всего в Германии. Это связано с разным уровнем социальных выплат, решением жилищного вопроса и возможностями трудоустройства. Многих людей мотивирует перемещаться туда, где лучше условия. Чем больший уровень комфорта у украинцев есть за рубежом, тем большие требования они предъявляют в опросах относительно возвращения в Украину, которые в свою очередь почти нереальны для выполнения со стороны Украины», — сказал он.

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По словам социолога, только 20–30% украинцев за границей намерены вернуться домой, несмотря на выгодные условия жизни. Большинство адаптировались к новой реальности и все больше укореняются за границей, руководствуясь бытовыми интересами.

Он рассказал, что решение о возвращении зависит от многих факторов: наличие детей, которые уже учатся за границей, жилья и работы в Украине, а также от региона, из которого люди уехали. Жители прифронтовых городов возвращаются реже из-за постоянной опасности.

Напомним, ранее мы писали о том, что Германия временно остановила программу переселения беженцев и повлияет ли это на украинцев.