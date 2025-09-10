- Дата публикации
- Украина
- 3423
- 1 мин
Соцсети взорвались мемами после атаки "Шахедов" на Польшу (фото)
Пользователи мгновенно превратили серьезный инцидент в волну юмора.
В ночь на 10 сентября Россия осуществила масштабную атаку на Украину, во время которой часть иранских беспилотников Shahed, известных также как «Герань-2», залетела на территорию Польши. Дроны пересекли границу вблизи города Замостье, что неподалеку от украинской границы.
Пользователи соцсетей отреагировали на инцидент мемами.
Напомним, по предварительным оценкам, в польское воздушное пространство ворвалось более десяти дронов, и по меньшей мере восемь из них направлялись именно на польскую территорию. В связи с инцидентом страна временно закрыла свое небо для гражданской авиации. Были остановлены рейсы в Варшаве, Люблине, Жешуве и Модлине. В то же время в трех воеводствах — Подляском, Мазовецком и Люблинском — ввели высокий уровень боевой готовности