Соцсети взорвались мемами после атаки "Шахедов" на Польшу (фото)

Мем про Польшу и «Шахеды»

В ночь на 10 сентября Россия осуществила масштабную атаку на Украину, во время которой часть иранских беспилотников Shahed, известных также как «Герань-2», залетела на территорию Польши. Дроны пересекли границу вблизи города Замостье, что неподалеку от украинской границы.

Пользователи соцсетей отреагировали на инцидент мемами.

Мем про Польшу и «Шахеды»

Мем о Польше

Напомним, по предварительным оценкам, в польское воздушное пространство ворвалось более десяти дронов, и по меньшей мере восемь из них направлялись именно на польскую территорию. В связи с инцидентом страна временно закрыла свое небо для гражданской авиации. Были остановлены рейсы в Варшаве, Люблине, Жешуве и Модлине. В то же время в трех воеводствах — Подляском, Мазовецком и Люблинском — ввели высокий уровень боевой готовности