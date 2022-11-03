Совбез ООН отклонил российскую резолюцию о "биолабораториях" в Украине

Россиян на заседании Совбеза поддержали только представители Китая
Совет Безопасности ООН отклонил большинством голосов резолюцию России по созданию комиссии по расследованию российских заявлений о якобы работе так называемых "биолабораторий США" на территории Украины.
Об этом сообщает WP.
Проект резолюции из 9 необходимых набрал всего два голоса. За резолюцию проголосовали только Россия и Китай. Против нее выступили США, Великобритания и Франция, а 10 других стран Совета воздержались.
Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что все заявления по биолабораториям в Украине есть "чистой воды выдумки, выдвинутые без малейших доказательств" и назвала все мероприятие пустой тратой времени.
Напомним, ранее сообщалось, что в России обвиняют Украину в якобы подготовке "боевых насекомых", которые будут инфицировать россиян "опасными инфекциями". В частности, речь идет о комарах, летучих мышах и птицах.
Кроме того, мы информировали, что в ООН жестко потролили РФ из-за бреда о биолаборатории.
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