Совбез ООН отклонил российскую резолюцию о "биолабораториях" в Украине

Совет Безопасности ООН отклонил большинством голосов резолюцию России по созданию комиссии по расследованию российских заявлений о якобы работе так называемых "биолабораторий США" на территории Украины.

Об этом сообщает WP.

Проект резолюции из 9 необходимых набрал всего два голоса. За резолюцию проголосовали только Россия и Китай. Против нее выступили США, Великобритания и Франция, а 10 других стран Совета воздержались.

Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что все заявления по биолабораториям в Украине есть "чистой воды выдумки, выдвинутые без малейших доказательств" и назвала все мероприятие пустой тратой времени.

Напомним, ранее сообщалось, что в России обвиняют Украину в якобы подготовке "боевых насекомых", которые будут инфицировать россиян "опасными инфекциями". В частности, речь идет о комарах, летучих мышах и птицах.

Кроме того, мы информировали, что в ООН жестко потролили РФ из-за бреда о биолаборатории.