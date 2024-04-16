Совбез ООН возложил всю ответственность на Россию за инциденты на ЗАЭС

Нахождение окупантов на ЗАЭС значительно повышает риски для ядерной и физической ядерной безопасности.

РФ несет полную ответственность за риски ядерной безопасности, которые она создает на захваченной Запорожской АЭС.

Об этом заявил на заседании Совбеза ООН постпред ЕС при ООН Ставрос Ламбринидис, передает "Укринформ".

Он подчеркнул, что впервые страна, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН, незаконно захватила атомную электростанцию одного из своих соседей. Как следствие – АЭС стала непосредственной мишенью в военных действиях.

"Это еще раз подчеркивает, что незаконный захват станции Россией значительно повышает риски для ядерной и физической ядерной безопасности, что может привести к авариям с тяжелыми последствиями для Украины и за ее пределами", — отметил Ламбринидис.

Постпред ЕС при ООН добавил, что возвращение ЗАЭС под полный контроль украинской власти является единственным решением, которое положит конец нынешним серьезным угрозам ядерной безопасности.

"Попытки России завладеть украинской атомной электростанцией незаконны и не имеют никакой юридической силы согласно международному праву", — резюмировал он.

В то же время, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Российская Федерация пытается обвинять Украину в атаках на ЗАЭС, надеясь снять с повестки дня вопрос о деоккупации станции.

"Единственной первопричиной всех рисков для ядерной безопасности является непровоцированная и неоправданная агрессивная война России против Украины", — сказал он.

Напомним, в США отметили, что эксплуатация электростанции неквалифицированным персоналом усиливают риски безопасности большого ядерного объекта в Украине.

В то же время в Генштабе сообщили, что Россия планирует создать новую провокацию на ЗАЭС и обвинить в этом

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