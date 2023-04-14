Соведущий Субботы прокомментировал скандал с ним: "Я был профессионально проработан лжецом"

Актер, комик и соведущий проекта "Подкаст терапия" Евгений Янович рассказал, что не знал о ряде ложных фактов о психологе Спартаке Субботе и заверил, что был "профессионально обработан лжецом".

Об этом Янович написал в Сети.

Знакомство

Прежде всего он вспомнил свое знакомство с Субботой, которое состоялось в 2021 году на организованном институтом Аспен семинаре "Ценности и общество". Янович ознакомился с анкетой Субботы, которую тот заполнил самостоятельно.

"В анкете для ознакомления о нем была указана следующая информация: Психиатр, психотерапевт, кандидат психологических наук (PhD), научный руководитель Института когнитивного моделирования, советник министра здравоохранения, работает ведущим на телеканале Live, президент ОО "Институт когнитивного моделирования". Является куратором и ведущим специалистом бесплатной психологической платформы "Расскажи мне" и платформы с помощью пострадавшим от насилия "Тебе кажется". Окончил НМУ Богомольца по специальности "лечебное дело" и интернатуру по психиатрии, институт София-Антиполис и Cote dAzur в Ницце, Оксфордскую программу по когнитивно-поведенческой терапии", – говорится в сообщении Яновича.

Актер также указал, что со слов самого Субботы знал, что тот якобы служил в СБУ, был в АТО, в первые дни полномасштабного вторжения был в терробороне, входит в один из самых тайных союзов масонов, и его маме россияне разбомбили квартиру со всеми его документами.

"Причин не доверять другу у меня не было", – заметил Янович.

"Вбросы" политсил

Он также сообщил, что в марте 2023 года Субботта задал несколько шокирующий вопрос о том, "связывались ли со мной какие-то политические силы?" Психолог утверждал, что несколько разных политсил предложили ему стать лояльными к ним за немалую сумму. Однако тот якобы отказался.

"Но заверил, что если придут ко мне и я решу согласиться, то он прекрасно поймет мое решение. Я заверил его, что не продаюсь. (…) Попросил меня быть готовым, что против него начнут копать и делать заказные материалы, ведь он не продался", – рассказал актер.

Янович отметил – когда 11 апреля он увидел в Сети расследование о Субботе, то сразу подумал: "А вот и вброс. Это было мое первая и сознательная мысль".

Разоблачение: что сказал Суббота

"Мы договорились встретиться с моим другом Спартаком в 17:00. Но еще сразу после расследования он извинился, что втянул меня в такую историю и ему в ней искренне жаль только меня и свою маму", — написал актер.

Он прочел расследование о Субботе, хотя был уверен, что в нем не будет никаких шокирующих деталей. Однако Янович признался, что ошибался, хотя все еще надеялся, что встреча со Спартаком все расставит на свои места. Психолог сразу сказал товарищу, что планирует судиться по поводу расследования.

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"Но я хотел услышать ответы для себя раньше суда. Даже не на глобальные вопросы об образовании, пахнувших криминалом дипломах. На банальные. О работе в ООО "СБУ" – союз безопасности Украины, например. Ответа я не получил. Точнее было что-то: "Эта информация же тайная…" Или государственная, или Спартака лично – я не понял. Как и то, почему нельзя банально изложить данные диплома. Или хотя бы показать мне", – говорится в сообщении Яновича.

По словам актера, после этого у него возникло странное чувство, после которого он начал вспоминать кучу частных разговоров с психологом.

"Что я знаю о нем? Да, вроде, все. Кто мне это все сказал? Спартак. И я не могу никак проверить правдивость, кроме как получить подтверждение от самого Спартака. Но друг решил, что это не мое дело, а суда", – говорится в заявлении Яновича.

Обращение к аудитории "Подкаст терапии"

Он подчеркнул, что во всей этой истории есть важный вывод и обратился к аудитории проекта "Подкаст терапия".

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"Мне искренне досадно закрывать проект "Подкаст терапия". Но другого решения я не видел от слова вообще. Но я увидел, что для многих из вас это стало шоком. (…) Я бы хотел попросить всех зрителей вспомнить основную идею, которую пыталась донести "Подкаст терапия". Вы – самый важный человек в своей жизни. Есть вещи, на которые вы можете повлиять. Есть вещи, на которые вы повлиять не можете. Имейте мудрость отличить первое от второго", – призвал актер.

"Мое мнение: я был профессионально обработан лжецом. Даже если Спартак выиграет суд, мое мнение не изменится. Слишком много ненужной патологической лжи я узнал. Мое желание: уберечь как можно большее количество людей от влияния Спартака", — подчеркнул Янович.

Кратко о расследовании по Субботе

Психотерапевт Илья Полуденный провел длительное расследование о Спартаке Субботе (настоящее имя Александр). Автор материала обвиняет психолога во лжи, в частности, об образовании, в сексе с клиентками и сотрудничестве с партией ОПЗЖ. Так, в расследовании отмечается, что Суббота пять лет публично представлялся кандидатом психологических наук, однако не имел этой степени. А еще он выдавал себя за врача-психиатра и медицинского психолога, однако у него нет диплома ни одного медицинского учреждения высшего образования.

Сам Суббота так прокомментировал расследование Полуденного: "Это не первый хейт, с которым сталкиваюсь, он будет и дальше. Я это просто переживу. Но что я хочу сказать – не позволю обижать свою аудиторию".

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