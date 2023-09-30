Совершал богослужение за павших воинов: на Волыни московский патриархат наказал священника

Протоиерею УПЦ МП Свято-Марии Магдалиновского храма Луцка Александру Колбе временно запретили проводить священнослужение.

Запрет об этом выдал митрополит Волынский и Луцкий Нафанаил вчера, 29 сентября.

В документе говорится о запрете без права причастия Святых Христовых Таинств до полного покаяния. Также без разрешения руководителя епархией запрещается переход в другую епархию.

Отмечается, что соответствующее наказание протоиерей Александр Колб получил из-за того, что 4 сентября принял участие в богослужении экзарха Вселенского Патриарха епископа Команского Михаила, где также присутствовал один из священников ПЦУ.

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"Лично я верю, что с Божьей помощью, медленно растает лед взаимного недоверия и противостояния в жизни православных в Украине. Мы же с радостью ждем и других клириков УПЦ для совместного служения и молитвы как первого шага в направлении умиротворения церковной жизни. Ждем, с уважением и любовью, как на братьев во Христе и свободных детей Божиих", – сказал епископ Команский.

Конфликты вокруг МП

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