Совершал насилие и казни: СБУ установила "кадыровца", убившего 5 мирных людей в Буче (фото)

СБУ собрала доказательную базу на еще одного "кадыровца", участвовавшего в захвате села Микуличи и убившего 5 гражданских в Бучанском районе Киевщины.

Служба безопасности Украины идентифицировала "кадыровца" Изнаура Ибрагимовича Мусаева, который управляя спецотрядом, безжалостно расстрелял пятерых мирных людей в Бучанском районе Киевщины.

Об этом сообщили в СБУ.

"Служба безопасности Украины идентифицировала командира группы специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" Управления федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Чеченской Республике, безжалостно убившему пятерых гражданских людей в Бучанском районе Киевщины", — говорится в сообщении.

Майору полиции Изнауру Ибрагимовичу Мусаеву объявлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Военный преступник в составе оккупационных войск РФ участвовал в захвате села Микуличи. Солдаты, совершая насилие и казни, совершали спецрейды для устрашения местных жителей.

"Управляя спецотрядом, Мусаев и его подчиненные, под предлогом предотвращения сотрудничества гражданских с Вооруженными силами Украины, жестоко расстреливали людей. СБУ продолжает тщательно исследовать его причастность к совершению других преступлений в Киевской области", — говорится в сообщении.

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