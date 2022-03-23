Совершают преступления: разведка обнародовала имена российских военных артиллерийского полка

Армия РФ совершает преступления на территории Украины.

Украинская разведка получила список имен российских военнослужащих 856 самоходного артиллерийского полка 144-й гвардейской мотострелковой дивизии (в/ч 23857), совершающих военные преступления против народа Украины.

"Помните! За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", — сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Список имен российских военных, совершающих преступления в Украине можно посмотреть здесь.

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