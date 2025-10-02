Совершено нападение на работников ТЦК в Кривом Роге: военнослужащие получили ножевые ранения

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

В четверг, 2 октября, в городе Кривой Рог Днепропетровской области произошло нападение на военнослужащих ТЦК во время проведения мероприятий оповещения.

Об этом сообщили в Днепропетровском областном ТЦК и СП.

В сообщении говорится, что во время проверки документов военнообязанный гражданин достал холодное оружие и нанес ранения двум военнослужащим. После совершенного нападения злоумышленник скрылся с места происшествия.

«Пострадавшие военнослужащие были оперативно доставлены в лечебное учреждение. Один из раненых находится в тяжелом состоянии», — сообщили в областном ТЦК.

Нападение на военнослужащих расследует полиция. Личность нападавшего установлена, с ним начаты следственные действия.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 УКУ (умышленное тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, ранее в Тернополе мужчина на авто сбил двух военных ТЦК. Они находятся в больнице.