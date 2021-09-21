Совершил ДТП с шестью погибшими и двумя травмированными: суд наказал водителя микроавтобуса в Кировоградской области

Суд признал водителя виновным в аварии.

В Александрии Кировоградской области суд вынес приговор водителю, который совершил смертельное ДТП, в результате которого погибли 6 человек и двое получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба Кировоградской областной прокуратуры.

Суд признал водителя виновным в нарушении правил нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.3 ст. 286 УК Украины) и приговорил его к 10 годам заключения.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 19 июля 2014 года на автодороге Александровка-Кировоград-Николаев около 08:00 утра вблизи села Ивангород.

Обвиняемый на пассажирском микроавтобусе Renault Trafic на скорости влетел в грузовик, который стоял на проезжей части с включенной аварийной сигнализацией. В результате столкновения шестеро пассажиров микроавтобуса получили несовместимые с жизнью травмы и погибли. Еще двое получили повреждения средней тяжести.

"Суд прислушался к позиции прокуратуры, учел все собранные следствием доказательства вины обвиняемого, признал водителя виновным в инкриминируемом преступлении назначив ему наказание в виде десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок три года", — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, что в Сумской области водитель легковушки, который взялся подвезти маму с тремя детьми попал в ДТП. В темноте он выехал на встречную полосу, а не включив фары, и сразу же попал под удар многотонного грузовика.

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