Совершил наезд на двух женщин, одна из которых погибла: в Жовкве полицейские задержали водителя

В Жовкве полицейские задержали водителя, совершившего наезд на двух женщин. Одна из которых погибла на месте происшествия.

Об этом сообщила полиция Львовской области.

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Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие произошло 20 января около 11.20 на улице Львовской в Жовкве. Правоохранители установили, что водитель автомобиля Peugeot 406, 45-летний местный житель, не справился с управлением и выехал на парковку, где совершил наезд на:

двух женщин в возрасте 56 и 67 лет, жительниц одного из сел Львовского района;

два автомобиля – Skoda Fabia и ВАЗ 2111.

"От полученных в результате ДТП травм старшая из женщин погибла на месте происшествия. Младшая получила телесные повреждения и была госпитализирована", – отметили в сообщении.

Полиция задержала водителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

"По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого", — подытожили в полиции.

Ранее водитель элитного внедорожника Mercedes сбил двух девушек прямо на пешеходном переходе. Соответствующее видео уже разлетелось соцсетями и шокировало всю страну. Девушки улетели на несколько метров асфальтом.

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