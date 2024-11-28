Совершил серию поджогов объектов Укрзализныци на Харьковщине: какое наказание грозит несовершеннолетнему

Известно, что парень был завербован спецслужбами РФ.

Досудебное расследование в отношении 17-летнего парня, обвиняемого в совершении и подготовке диверсий, завершено.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Обвиняемый совершил серию поджогов релейных шкафов Укрзализныци на территории Лозовского района. Молодой человек, которому предложили "подработать" через мессенджер, был завербован спецслужбами России для дестабилизации ситуации в регионе. Согласно инструкциям, поджигатель должен был посылать фото уничтоженных объектов в качестве доказательства выполнения задания. В ходе очередной попытки поджога его задержали правоохранители.

"Суда молодой человек ожидает, находясь под стражей. Его будут судить в Лозовском горрайонном суде Харьковской области. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы", — говорится в сообщении.

Напомним, в Сумах уроженец Беларуси поджигал авто военных и здания ТЦК.

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