Совершил смертельное ДТП и 3 года скрывался от правосудия: в Харьковской области задержали мужчину, который находился в розыске

Водителя задержали и доставили в суд.
В Харьковской области полиция задержала мужчину, который совершил смертельное ДТП и более трех лет скрывался от правоохранителей.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.
Так, ДТП произошло в июле 2018 года в городе Южное. Столкнулись автомобиль Mitsubishi и мотоцикл "ИЖ". От полученных травм водитель мотоцикла погиб на месте происшествия. Водитель Mitsubishi сразу после совершения ДТП с места происшествия скрылся.
Личность злоумышленника установили, его объявили в розыск за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Сегодня, 14 декабря, работники Управления уголовного розыска совместно с полицейскими в городе Золочев разыскали 28-летнего водителя. Его задержали и доставили в суд.
Напомним, что в Харькове нашли двоих детей, сбежавших из дома в Сумской области. Подросток поругался с отчимом и, прихватив с собой младшего брата, скрылся из дома.
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