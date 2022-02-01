Совершили 6 операций и перелили 12 литров крови: в больнице Мечникова рассказали о состоянии раненых на "Южмаше"

Самыми трудными остаются Игорь и Жанна.

В больнице Мечникова в Днепре находятся четверо раненых во время стрельбы на "Южмаше". Их состояние улучшилось.

Об этом рассказал директор больницы Сергей Рыженко.

"В первый день мы провели 4 операции, на следующий день еще две. Мы видели большую кровопотерю. У Игоря больше 2 литров крови, у Жанны – больше 3. В общей сложности около 12 литров крови уже перелито. Жанне больше всех – почти 4 литра. Пуля почти полностью разрушила позвонок, мы доставали обломки. Но сегодня она двигает ногами, показывает все, что может сделать здоровый человек", — рассказывает Рыженко.

Он добавил, что у всех раненых наблюдается положительная динамика, а кровь для них сдали более 100 человек. Сегодня двое из них будут переведены в другое отделение, а Игорь и Жанна еще будут находиться в реанимации.

Напомним, что Государственное бюро расследований ищет свидетелей, видевших военнослужащего Национальной гвардии Артемия Рябчука после того, как он устроил стрельбу на территории "Южном машиностроительном заводе" и сумел покинуть город Днепр.

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