Совершили теракт на Киевщине: правоохранители задержали малолетних агентов спецслужб РФ

Несмотря на юный возраст, фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления.

Служба безопасности и Национальная полиция задержали двух малолетних агентов РФ. 28 ноября фигуранты совершили теракт в Вышгородском районе Киевской области.

Об этом сообщает СБУ.

Полиция задержала малолетнего агента РФ

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Как отмечается, по заданию российских спецслужб злоумышленники взорвали самодельное взрывное устройство у здания местного райотдела полиции. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Вещественные доказательства

Злоумышленниками оказались двое 14-летних жителей громады, которых оккупанты дистанционно завербовали через телеграм-каналы по поиску быстрых заработков. Для совершения преступления юноши использовали взрывчатку, замаскированную под термос и лежавшую в тайнике в Киевской области. Фигуранты начинили взрывное устройство гайками и болтами, чтобы усилить взрыв.

Вещественные доказательства

"Рядом с админзданием, где должен был произойти подрыв, злоумышленники скрыто установили мобильный телефон, чтобы транслировать взрыв в режиме реального времени. Для совершения дистанционного подрыва фигуранты использовали еще один мобильный телефон со специальной программой, полученной от оккупантов", — говорится в сообщении.

Переписка с представителем РФ

Переписка с представителем РФ

Переписка с представителем РФ

Всеми действиями террористов руководил представитель спецслужб РФ, который маскировался под аккаунтом девушки и обещал деньги в случае выполнения вражеского задания. Впрочем, "гарантированных" средств из России фигуранты не дождались.

"Во время обысков у них изъяты мобильные телефоны и другие доказательства подрывной деятельности в пользу страны-агрессора. Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт)", — завершили в СБУ.

Ранее СБУ и Нацполиция задержали еще две группы диверсантов, которые пытались осуществить поджоги локомотива "Укрзализныци" и ряда электроподстанций. В Кировоградской и Винницкой областях задержанные выполняли задания оккупантов по поджогам, направленные на повреждение инфраструктуры "Укрзализныци" и "Укрпочты".

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