Совершить мобилизацию и не уничтожить целое поколение: в NYT написали о возможных последствиях снижения призывного возраста

Сейчас в Украине доля мужчин в возрасте от 20 до 30 лет наименьшая в истории страны.

Из-за полномасштабного вторжения РФ Украина вынуждена балансировать между противостоянием неустанному российскому наступлению и риском потерять целое поколение и демографический кризис.

Об этом пишет The New York Times.

"Однако Украина сталкивается с критическим демографическим ограничением, которое возникало давно: в стране очень мало молодых мужчин. Сейчас в стране доля мужчин в возрасте от 20 до 30 лет наименьшая в истории страны. Армия отчаянно нуждается в людях, поскольку примерно миллион действующих военных уже истощены, еще десятки тысяч — погибли или получили серьезные ранения", — пишет The New York Times.

Падение было более резким, чем в России, оно привело к уменьшению количества молодых мужчин по сравнению с остальным населением.

Заместитель директора Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Александр Гладун отмечает, что кризис 1990-х повлиял на репродуктивное поведение населения. Нехватку молодежи сначала испытали на рынке труда, а потом гораздо сильнее во время полномасштабной войны. По его словам, перспективы будущих рождений зависят от того, сколько мужчин погибнет на войне и сколько женщин вернутся домой. В то же время, он считает, что у Украины нет другого выбора, кроме как призывать молодых мужчин.

2021-2023 гг. количество новорожденных в Украине сократилось почти вдвое. Эксперты говорят, что большую роль в демографической ситуации играет именно выезд женщин за границу — по данным Евростата, уехали около 800 тысяч украинок в возрасте от 18 до 34 лет.

"Решение Зеленского призывать мужчин, начиная с 25 лет, рискует еще больше уменьшить это небольшое поколение украинцев. И многие из ограниченного пула 25- и 26-летних мужчин — около 467 тысяч, согласно правительственной оценке на 2022 год — уже служат в армии, живущие на оккупированных территориях или за пределами Украины. У других есть работа или инвалидность, которые освобождают их от призыва", — говорится в статье.

Снижение призывного возраста чревато еще большим сокращением молодого поколения. Между тем, на оккупированных территориях захватчики призывают украинских мужчин воевать уже с 18 лет, говорится в The New York Times.

Власти считают, что нет другого выбора, кроме как снизить призывной возраст.

"Решение принято — оно хорошее, но запоздалое", — говорит полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

Напомним, ранее Александр Гладун в интервью ТСН.ua говорил о демографической ситуации в Украине, если война затянется еще год. Он указывал, что при таком развитии событий будут продолжаться негативные тенденции . Из-за продолжения войны будет больше погибших именно в результате боевых действий, а также погибших гражданских в результате ракетных ударов по мирным городам.

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