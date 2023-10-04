Совещание с Будановым и хорошие новости для Украины: Зеленский о результатах визита на Харьковщину

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 4 октября, провел совещание с руководителем украинской разведки Кириллом Будановым.

Об этом Зеленский сообщил на странице в телеграмм-канале.

Как сообщил глава государства, кроме совещания с Будановым были и другие.

"О хороших вещах для Украины – кое-что важное в вопросах безопасности нам удалось. Детали – позже", — подчеркнул он.

Также по словам президента, на селекторе был доклад руководителя СБУ о противодействии коллаборантам.

"Да и вообще есть за что поблагодарить наших ребят из Службы безопасности сегодня. Важные операции, а главное – результативные. Молодцы", — похвалил сегодняшние совещания Зеленский.

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Также состоялось совещание с чиновниками.

"У нас есть разные правительственные программы по восстановлению, помощи регионам и людям, которые потеряли дома. Есть работа по восстановлению социальной сферы и физической защиты объектов энергетики. По таким вопросам поручил подготовить детальный отчет", — подчеркнул Зеленский.

Он резюмировал, что Украине нужно больше систем ПВО перед зимой.

"И сейчас, кстати, ожидаем определенных решений от наших партнеров. Но вся работа в регионах, которая касается физической защиты критических объектов и срочного восстановления, должна быть проведена максимально за время до зимы", — говорит Зеленский.

Напомним, 3 октября Владимир Зеленский прибыл с визитом в Харьковскую область на передовую. На следующий день он провел совещания с военными и местными властями.

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