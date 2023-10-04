Совещание с Будановым и хорошие новости для Украины: Зеленский о результатах визита на Харьковщину

Зеленский анонсировал хорошие новости для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 4 октября, провел совещание с руководителем украинской разведки Кириллом Будановым.
Об этом Зеленский сообщил на странице в телеграмм-канале.
Как сообщил глава государства, кроме совещания с Будановым были и другие.
"О хороших вещах для Украины – кое-что важное в вопросах безопасности нам удалось. Детали – позже", — подчеркнул он.
Также по словам президента, на селекторе был доклад руководителя СБУ о противодействии коллаборантам.
"Да и вообще есть за что поблагодарить наших ребят из Службы безопасности сегодня. Важные операции, а главное – результативные. Молодцы", — похвалил сегодняшние совещания Зеленский.
Также состоялось совещание с чиновниками.
"У нас есть разные правительственные программы по восстановлению, помощи регионам и людям, которые потеряли дома. Есть работа по восстановлению социальной сферы и физической защиты объектов энергетики. По таким вопросам поручил подготовить детальный отчет", — подчеркнул Зеленский.
Он резюмировал, что Украине нужно больше систем ПВО перед зимой.
"И сейчас, кстати, ожидаем определенных решений от наших партнеров. Но вся работа в регионах, которая касается физической защиты критических объектов и срочного восстановления, должна быть проведена максимально за время до зимы", — говорит Зеленский.
Напомним, 3 октября Владимир Зеленский прибыл с визитом в Харьковскую область на передовую. На следующий день он провел совещания с военными и местными властями.
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