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Совещание в Запорожье, строительство фортификаций и защита населения: главное из обращения Зеленского

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Совещание в Запорожье, строительство фортификаций и защита населения: главное из обращения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Мощное сопротивление ВСУ и украинскому народу российскому нашествию продолжается.

Сегодня, 30 ноября, Владимир Зеленский провел важнейшие совещания в Запорожье. Там он пообщался с военными – генералами Александром Тарнавским, Эдуардом Москалевым, Сергеем Литвиновым и другими.

Об этом сообщил украинский президент в своем обращении.

Зеленский на необычной локации - два важных совещания 30 ноября

Зеленский на необычной локации - два важных совещания 30 ноября

Важные темы

Как отметил президент, большое внимание уделяется направлениям, где нужно усилиться и ускориться со строительством фортификационных сооружений:

  • Авдеевский, Мариинский и другие направления в Донецкой области;
  • Купянское направление, а также оборонная линия Купянск – Лиман, вся Харьковщина;
  • Сумщина; Черниговщина;
  • Киевская, Ровенская область, а также Волынь;
  • Херсонская область.

По словам главнокомандующего, были доклады областных властей, всех соответствующих военных руководителей, министра обороны Рустема Умерова, генерала Александра Павлюка. Также обсудили:

  • привлечение ресурсов, мотивацию, в частности, частного бизнеса в этой работе, финансирование. "Приоритет очевиден. Благодарен всем, кто работает именно на таком строительстве, на производстве материалов", – сказал Зеленский.
  • те потребности, по которым будем работать с партнерами для усиления наших защитных линий. "Отдельное внимание – это строительство укрытий в школах, в частности здесь, в Запорожье и области, чтобы дети могли учиться по крайней мере в смешанном формате – и офлайн также", – отметил он.

Традиционно президент поблагодарил всех и каждого, кто прилагает усилия, чтобы мы ежедневно становились на шаг ближе к победе.

"Слава всем нашим героям, кто сейчас в бою! Слава мощному украинскому народу! Слава Украине!" – подытожил лидер.

Напомним, что Владимир Зеленский получил новый титул от Politico.

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Дата публикации
Просмотры
356
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