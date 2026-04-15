Совещательный совет ДТЭК возглавил бывший посол США Джеффри Пайятт

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«ДТЭК с радостью сообщает о назначении Джеффри Пайятта, бывшего Посла Соединенных Штатов Америки в Украине, новым Председателем Совещательного совета. Это назначение усилит миссию Совета как платформы для предоставления независимых, высокоуровневых рекомендаций Группе ДТЭК по энергетической безопасности и устойчивости, долгосрочному восстановлению и устойчивому развитию», - говорится в нем.

Отмечается, что на новой должности Посол Пайятт возглавит работу Совещательного совета, обеспечивая, чтобы его коллективная экспертиза превращалась в практические, прикладные рекомендации.

Пайятт подчеркнул, что он будет работать над тем, чтобы работа Совета обеспечивала практические, высокоэффективные наработки, которые будут усиливать энергетическую устойчивость Украины, будут способствовать ее интеграции с Европой и углублять сотрудничество между Украиной, США и нашими международными партнерами.

«Посол Пайятт имеет исключительный опыт в момент, когда энергетическое будущее Украины неотделимо от глобальной безопасности и трансатлантического сотрудничества. Его лидерство усилит роль Совета как источника практических, независимых рекомендаций в то время, когда мы работаем над укреплением энергетической устойчивости, ускорением восстановления и углублением интеграции Украины с Европой и ее партнерами», - подчеркнул генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.