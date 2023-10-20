Совет церквей просит не наказывать тех, кому вера не позволяет брать в руки оружие

Представители церквей и религиозных организаций Украины предлагают обеспечить альтернативную (невоенную) службу для отдельных верующих.

Украинцев, чьи религиозные убеждения не позволяют брать в руки оружие, предлагают привлекать к работе по усилению обороноспособности государства альтернативным способом.

Такое предложение было высказано в ходе встречи Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций с премьер-министром Денисом Шмигалем.

"Вместо уголовного преследования таких верующих будет целесообразно привлечь их к работе по усилению обороноспособности государства за пределами военных формирований", — говорится в сообщении пресс-службы ВСЦиРО по итогам этой встречи.

В целом представители церквей и религиозных организаций Украины обсудили с главой правительства ряд практических вопросов, особенно актуальных в условиях военного положения. Прежде всего, речь шла о содействии пастырской и социально-гуманитарной деятельности религиозных организаций, направленной на оказание помощи пострадавшим от российской агрессии.

Отдельное внимание участники встречи уделили общественно важной деятельности священнослужителей во время войны, в частности в качестве капелланов в учреждениях здравоохранения и военных капелланов.

Во встрече приняли участие главы и уполномоченные представители Православной Церкви Украины, Украинской Греко-Католической Церкви, Римско-Католической Церкви в Украине, Всеукраинского Союза Церквей евангельских христиан-баптистов, Украинской Церкви Христиан Веры Евангельской, Церкви адвентистов, Украинской Евангельской Церкви, Украинской Лютеранской Церкви, Немецкой евангелической лютеранской церкви Украины, Духовного управления мусульман Украины, Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым, Объединения иудейских религиозных организаций Украины и Украинского Библейского общества.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила руководство Русской православной церкви на создании собственных частных военных компаний на территории РФ. По указаниям Московского патриархата их ПВК занимаются вербовкой и боевой подготовкой наемников для войны против Украины.

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