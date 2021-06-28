Совет ЕС дал добро на подписание с Украиной соглашения об "открытом небе": когда это произойдет

Совет ЕС дал добро на подписание с Украиной соглашения об "открытом небе": когда это произойдет

Само соглашение должны подписать осенью 2021 года.

Совет ЕС дал согласие на подписание соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и Евросоюзом, которое известно как соглашение об "открытом небе".

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Как говорится в официальном заявлении, опубликованном 28 июня на сайте Совета Евросоюза, сегодня Совет ЕС дал добро на подписание трех авиационных соглашений — с Украиной, Арменией и Тунисом, а также соглашения о воздушном транспорте с Катаром.

Отмечается, что эти соглашения откроют рынок воздушного транспорта и предоставят новые возможности для операторов и клиентов, которые будут способствовать торговле, туризму, инвестициям, экономическому и социальному развитию.

"Подписание всех четырех соглашений ожидается осенью 2021 года. Каждое соглашение после этого должно быть ратифицировано каждой страной-членом, ЕС и третьей стороной", — говорится в заявлении Совета ЕС.

Стоит отметить, что посол ЕС в Украине Матти Маасикас уже отреагировал на соответствующее заявление и сказал, что очень рад этому.

"Очень рад в связи с утверждением Советом ЕС Соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС, которое так долго ждали и, надеюсь, скоро подпишут. Это соглашение интегрирует Украину в единое авиапространство Европы, гарантирует высокие стандарты безопасности и создаст преимущества и для путешественников, и для авиаиндустрии", — написал он в Twitter.

Very happy about @EUCouncil approval of the Common Aviation Area agreement -. Long awaited, hopefully to be signed soon. Will integrate with Europe's single aviation market, guarantee high standards of safety and security, benefit air travellers and the aviation industry. https://t.co/RkAGQcXPSB — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) June 28, 2021

Напомним, что подготовка к подписанию договора об открытом небе ведется с ноября 2013 года. Цель соглашения — постепенная либерализация рынков, использование общих правил на основе правил ЕС в гражданской авиации, содействие промышленному и операционному сотрудничеству.

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