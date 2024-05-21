Совет ЕС одобрил передачу нашему государству доходов от российских активов

Предполагается, что ежегодные поступления составят примерно 2,5-3 миллиарда евро.
В ЕС одобрили передачу поступлений от налогооблагаемых сверхприбылей замороженных российских активов Украине.
Об этом сообщило постоянное представительство Чехии в ЕС.
Как отмечается, Совет Европейского Союза одобрил передачу нашему государству доходов от российских активов.
"Совет ЕС подтвердил свое согласие на использование поступлений от обездвиженных активов Центрального банка Российской Федерации в пользу Украины. Предполагается, что ежегодные поступления составят примерно 2,5-3 миллиарда евро. 90% ожидаемых поступлений будут использованы на военные цели для поддержки обороны Украины", – говорится в сообщении.
В то же время, меньшая доля, а это 10%, будет направлена на восстановление и реконструкцию Украины после войны.
Напомним, что на этой неделе США могут объявить о новом пакете помощи Украине.
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