Совет ЕС одобрил передачу нашему государству доходов от российских активов

В ЕС одобрили передачу поступлений от налогооблагаемых сверхприбылей замороженных российских активов Украине.

Об этом сообщило постоянное представительство Чехии в ЕС.

Как отмечается, Совет Европейского Союза одобрил передачу нашему государству доходов от российских активов.

"Совет ЕС подтвердил свое согласие на использование поступлений от обездвиженных активов Центрального банка Российской Федерации в пользу Украины. Предполагается, что ежегодные поступления составят примерно 2,5-3 миллиарда евро. 90% ожидаемых поступлений будут использованы на военные цели для поддержки обороны Украины", – говорится в сообщении.

В то же время, меньшая доля, а это 10%, будет направлена на восстановление и реконструкцию Украины после войны.

Напомним, что на этой неделе США могут объявить о новом пакете помощи Украине.

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