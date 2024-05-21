Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Совет ЕС одобрил передачу нашему государству доходов от российских активов

Совет ЕС одобрил передачу нашему государству доходов от российских активов

Фото: obozrevatel.com

Предполагается, что ежегодные поступления составят примерно 2,5-3 миллиарда евро.

В ЕС одобрили передачу поступлений от налогооблагаемых сверхприбылей замороженных российских активов Украине.

Об этом сообщило постоянное представительство Чехии в ЕС.

Как отмечается, Совет Европейского Союза одобрил передачу нашему государству доходов от российских активов.

"Совет ЕС подтвердил свое согласие на использование поступлений от обездвиженных активов Центрального банка Российской Федерации в пользу Украины. Предполагается, что ежегодные поступления составят примерно 2,5-3 миллиарда евро. 90% ожидаемых поступлений будут использованы на военные цели для поддержки обороны Украины", – говорится в сообщении.

В то же время, меньшая доля, а это 10%, будет направлена на восстановление и реконструкцию Украины после войны.

Напомним, что на этой неделе США могут объявить о новом пакете помощи Украине.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация