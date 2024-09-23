Совет Европы будет играть ключевую роль в привлечении России к ответственности за агрессию — генсек

Он отметил, что текущим приоритетом является поддержка Украины.

Совет Европы уже играет ключевую роль в вопросе привлечения к ответственности России, которая напала и ведет войну против Украины.

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Об этом заявил генеральный секретарь СЕ Ален Берсе на саммите будущего, проходящий в рамках мероприятий высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, передает Укринформ.

Он заявил, что члены СЕ разделяют приверженность ООН установлению устойчивого мира и развития.

"Но у Совета Европы также есть свои собственные цели – нашим текущим приоритетом является поддержка Украины, которая является одним из наших государств-членов", – подчеркнул он.

Генсек СЕ заявил, что Реестр ущерба уже работает в полную силу и туда вносят все потери, нанесенные российскими захватчиками.

"Нашим текущим приоритетом является поддержка Украины, которая является одним из наших государств-членов", – сказал Берсе.

Генсек СЕ заявил, что организация будет играть "центральную роль, когда речь заходит о любом трибунале, который будет рассматривать преступление агрессии".

"Мы собираемся работать вместе над реализацией плана действий по повышению устойчивости, восстановлению и реконструкции в Украине", – добавил он.

Глава СЕ добавил, что Европейский суд по правам человека "является единственной международной юрисдикцией, которая в настоящее время принимает решение о нарушении прав человека в контексте этой войны".

Совет Европы насчитывает 46 членов. Россия исключена из организации за агрессию против Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что странам Европы необходимо переосмыслить отношения с Россией после того, как она напала на Украину, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский рассказал, кому представит "План победы".

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