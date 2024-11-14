Совет может принять законопроект о военных, которые самовольно оставили свои части

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект, позволяющий вернуться на службу военнослужащим, которые впервые самовольно оставили свои части

Об этом сообщила член комитета Ирина Фриз, пишет "Интерфакс-Украина".

Ирина Фриз отметила, что данный законопроект готовят к рассмотрению на ближайшем пленарном заседании Верховной Рады.

"Скандальный из-за возможности легализации дезертирства и принятый в первом чтении законопроект №12095 был тщательно доработан до второго чтения и приведен в соответствие с действующим законодательством", — отметила Фриз.

Комитет поддержал редакцию, которая позволит вернуться к 1 января 2025 года на службу впервые осуществившим СЗЧ (самовольное оставление части - ред ). Параллельно предусмотрено рассмотрение уголовного производства, которое не помешает возобновлению на военной службе в течение 72 часов по решению командира.

Ирина Фриз отметила, что те, кто не вернулся до 1 января 2025 года на службу, не будут иметь права на возобновление на военной службе в течение 72 часов: будет действовать общая процедура — открытие уголовного производства/решения суда. Также она добавила, что, если военного не будет в части, он не получит финансового, материального и вещевого обеспечения, однако они возобновятся после восстановления на службе.

Нардепка рассказала, что комитет поддержал подготовленный ко второму чтению законопроект №12057, который обеспечит отдельный учет для разведывательных органов пограничной службы, как это происходит по другим разведывательным структурам Сил обороны.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщало о том, что в приложении "Резерв+" появилась функция оформления отсрочки. Ее тестирование было запущено 4 ноября.

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