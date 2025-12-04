- Дата публикации
Совет освободил от НДС импорт товаров для обороны: что подпадает
Верховная Рада приняла законы, освобождающие от НДС ввоз товаров для производства и модернизации дронов, машин разминирования, средств РЭБ, а также симуляторов.
Верховная Рада Украины приняла законопроекты #14169 и #14170, предусматривающие освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) для операций по ввозу товаров, используемых для нужд безопасности и обороны.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, который является одним из соавторов инициативы вместе с Романом Костенко и Данилом Гетманцевым. Решение поддержали 272 народных избранника.
Принятые законы преследуют цель удешевить производство и модернизацию критически важного оборудования:
Льгота касается товаров, предназначенных для производства и модернизации дронов (БПЛА), машин разминирования, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и другой военной продукции.
Без НДС также будет производиться ввоз симуляторов боевых действий. Кроме того, уточнен вопрос о списании уничтоженных или забракованных деталей, а производители смогут реализовывать импортированные, но неиспользованные товары без штрафных санкций.
Законы также предусматривают продолжение действия льготных условий на долгосрочную перспективу:
До 2027 года: продлены льготы для БПЛА, прицелов, тепловизоров и аналогичного оборудования.
До 2029 года: продлены льготы для ветроэнергетических генераторов и другого оборудования, используемого для возобновляемой энергетики.
Напомним, ранее Верховная Рада окончательно приняла закон о государственном бюджете Украины на 2026 год. Свои голоса за это решение отдали 257 народным депутатам.