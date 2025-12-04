Совет освободил от НДС импорт товаров для обороны: что подпадает

Верховная Рада приняла законопроект / © Telegram-канал Ярослава Железняка

Реклама

Верховная Рада Украины приняла законопроекты #14169 и #14170, предусматривающие освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) для операций по ввозу товаров, используемых для нужд безопасности и обороны.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, который является одним из соавторов инициативы вместе с Романом Костенко и Данилом Гетманцевым. Решение поддержали 272 народных избранника.

Принятые законы преследуют цель удешевить производство и модернизацию критически важного оборудования:

Реклама

Льгота касается товаров, предназначенных для производства и модернизации дронов (БПЛА), машин разминирования, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и другой военной продукции.

Без НДС также будет производиться ввоз симуляторов боевых действий. Кроме того, уточнен вопрос о списании уничтоженных или забракованных деталей, а производители смогут реализовывать импортированные, но неиспользованные товары без штрафных санкций.

Законы также предусматривают продолжение действия льготных условий на долгосрочную перспективу:

До 2027 года: продлены льготы для БПЛА, прицелов, тепловизоров и аналогичного оборудования.

До 2029 года: продлены льготы для ветроэнергетических генераторов и другого оборудования, используемого для возобновляемой энергетики.

Напомним, ранее Верховная Рада окончательно приняла закон о государственном бюджете Украины на 2026 год. Свои голоса за это решение отдали 257 народным депутатам.