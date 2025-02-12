Совет поддержал продление срока прохождения ВЛК "ограниченно пригодным"

Решение поддержали 313 народных депутатов.
В среду, 12 февраля, Верховная Рада поддержала за основу и в целом законопроект №12457 о продлении срока прохождения военно-врачебной комиссии "ограниченно пригодными" еще на четыре месяца.
Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
Таким образом, был перенесен срок прохождения ВЛК до 5 июня 2025-го. Решение поддержали 313 народных депутатов.
Согласно законопроекту, граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые были признаны ограниченно пригодными к военной службе до вступления в силу настоящего Закона (кроме лиц, признанных в установленном порядке лицами с инвалидностью), со дня вступления в силу настоящего Закона обязаны до 5 июня 2025 года пройти ВЛК (2 ранее).
При этом таким лицам не нужно ожидать получения повестки для перекомиссии.
Как сообщалось, в Украине появятся электронные очереди на ВЛК, чтобы снизить нагрузку на систему.
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