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Совет поддержал продление срока прохождения ВЛК "ограниченно пригодным"

Совет поддержал продление срока прохождения ВЛК "ограниченно пригодным"

Верховная Рада.

Решение поддержали 313 народных депутатов.

В среду, 12 февраля, Верховная Рада поддержала за основу и в целом законопроект №12457 о продлении срока прохождения военно-врачебной комиссии "ограниченно пригодными" еще на четыре месяца.

Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Таким образом, был перенесен срок прохождения ВЛК до 5 июня 2025-го. Решение поддержали 313 народных депутатов.

Согласно законопроекту, граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые были признаны ограниченно пригодными к военной службе до вступления в силу настоящего Закона (кроме лиц, признанных в установленном порядке лицами с инвалидностью), со дня вступления в силу настоящего Закона обязаны до 5 июня 2025 года пройти ВЛК (2 ранее).

При этом таким лицам не нужно ожидать получения повестки для перекомиссии.

Как сообщалось, в Украине появятся электронные очереди на ВЛК, чтобы снизить нагрузку на систему.

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