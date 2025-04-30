Рада приняла новые правила для СЗЧ: что будет со льготами и сроками возврата

Совет поддержал #13177. / © Ярослав Железняк / Facebook

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Верховная Рада приняла законопроект №13177, который вносит изменения в отношении военнослужащих, самовольно покинувших воинскую часть (СЗЧ).

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Зализняк.

За документ проголосовали 282 депутата, он принят сразу за основу и в целом. Главное нововведение – продление срока добровольного возвращения к службе до 30 августа 2025 года.

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Ключевые положения закона:

Во время действия военного положения военная служба таких лиц не приостанавливается. Если они не вернулись к моменту прекращения/отмены военного положения, служба приостанавливается со следующего дня после этого.

Время отсутствия не засчитывается в выслугу, а выплаты, обеспечение и льготы в этот период не предоставляются. Это новое положение, предложенное профильным комитетом.

Военнослужащие, добровольно возвращающиеся в службу, снова получают все льготы и социальные гарантии, предусмотренные законодательством.

Командиры имеют право разрешить продление службы, даже если в отношении военного возбуждено уголовное производство.

Те, кому служба приостановлена или дезертирована, теряют право на льготы, гарантии и компенсации, а также лишают таких прав своих родственников.

Законопроект направлен на урегулирование правового статуса военных, оставивших часть без разрешения, и стимулирование их добровольного возвращения в службу.

Ранее мы писали, что в Украине невыполнение требований военного учета может привести к наложению штрафов, но существует риск удвоения санкций, если человек нарушает несколько правил одновременно.