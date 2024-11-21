Советник главы Офиса президента рассказал, предоставят ли Украине ядерное оружие

Для победы над Россией необходимо соответствующее количество высокотехнологичного вооружения, а не последующий этап войны.

Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк во время эфира на "24 канале".

Он также отметил, что Украине никто не намерен предоставлять ядерное оружие.

"Какое ядерное оружие? Сегодня есть возможность то, чего даже никто не мог вообразить еще 5-10 лет назад", — подчеркнул Подоляк.

По его словам, европейцы вырастили монстра по имени РФ, а сегодня этот партнер заливает Восточную Европу кровью.

"И вы сегодня говорите: давайте дадим Украине ядерное оружие, пусть оно переоборудовает свою армию и начнет следующий этап войны. Почему мы должны это делать, имея сегодня возможность сделать то, чего никто не ожидал – обнулить репутацию, милитарные компоненты, армию России", – отметил советник руководителя ОП.

Михаил Подоляк добавил, что для реализации этого сценария достаточно высокотехнологичного оружия, но нужно соответствующее его количество для наших Сил обороны.

Напомним, аналитики военного портала Defence Express оценили, что же выпустили россияне утром 21 ноября по Днепру.

Читайте также: