Советник президента объяснил, согласовывал ли Зеленский пост с бранным словом о Путине

Он отметил, что "все поддержали оценку президента".

Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин подтвердил, что Владимир Зеленский согласовал пост, в котором российского диктатора Владимира Путина названо "дол***обом".

Об этом он рассказал на платформе X.

Народный депутат Роман Грищук спросил, как пресс-служба приняла решение о публикации бранного высказывания. Литвин отметил, что "все поддержали оценку президента".

"Это буквально его (Владимира Зеленского, – Ред.) высказывания. Когда услышал, что тот (Владимир Путин, – Ред) сказал в Москве", — отметил советник президента.

Другой пользователь уточнил, дал ли это Зеленский указание опубликовать пост.

"Ну да, выставить вместе с видео", – заявил Литвин.

Напомним, Зеленский еще раз прокомментировал заявление Путина о "технологической дуэли".

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