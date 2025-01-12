Советник Трампа заявил, что Украине нужно мобилизовывать с 18 лет – детали громкого заявления

По словам Уолтца, США хотят видеть от Украины решение "проблемы нехватки человеческих ресурсов на войне".
Майк Уолтц – будущий советник национальной безопасности в новой администрации Трампа, выступил за снижение мобилизационного возраста в Украине до 18 лет.
Об этом он сказал в интервью ABC News.
"Конечно, они (украинцы – Ред.) отважно боролись. Они, безусловно, заняли очень благородную и жесткую позицию, но мы должны решить проблему нехватки живой силы", — говорит будущий советник Трампа.
По мнению Уолтца, Украина сталкивается с проблемами человеческих ресурсов, поскольку призывной возраст не составляет 18 лет.
"Я скажу, что другое дело, которое нам нужно будет увидеть, – это настоящая стабилизация ситуации на поле боя. И одна из вещей, которую мы будем требовать от украинцев, заключается в том, что у них есть реальные проблемы с живой силой. Сейчас их призывной возраст – 26 лет (Уолтц оговорился, на самом деле 25 лет – Ред.), а не 18. Я не думаю, что многие это осознают. Они могли привлечь сотни тысяч новых солдат. Итак, когда мы слышим о моральных проблемах, когда мы слышим о проблемах на линии фронта, посмотрите, если украинцы просили весь мир быть полностью за демократию, нам нужно, чтобы они были полностью за демократию", – сказал он.
Уолтц отметил, что Украина должна стабилизировать линию фронта, чтобы можно было заключить какое-либо соглашение.
"Это не только боеприпасы или выписки дополнительных чеков (предоставление дополнительных вооруженных пакетов помощи Украине – Ред.). Речь идет о стабилизации линии фронта, чтобы мы могли заключить определенное соглашение", – подытожил советник Трампа.
Ранее британский эксминистр обороны Бен Уоллес раскритиковал президента Зеленского за нежелание мобилизовать 18-летних.
В конце 2024 г. в ряде западных СМИ появилась информация, что администрация президента США Джо Байдена призывает Украину снизить мобилизационный возраст от 25 до 18 лет.
4 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен уже открыто заявил, что Украина должна принять непростые решения о дальнейшей мобилизации.
В то же время президент Зеленский заверил, что пока в Украине уменьшение мобилизационного возраста не предполагается.
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