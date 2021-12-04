Советник Зеленского объяснил, почему тысячу за COVID-вакцинацию не дадут наличными

Тысяча полностью вакцинированным украинцам будут поступать через "Дію".

Тысячу гривен всем вакцинированным (две дозы вакцины) против коронавируса в Украине не будут давать наличными, поскольку есть риск выведения этих средств из экономики, а также рост инфляции.

Об этом рассказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала "Дом".

"Вот оппозиция говорит — дайте живыми деньгами. Но у живых денег есть обратная сторона медали. Если ты будешь раздавать живыми деньгами, то ты вообще можешь стимулировать инфляцию. Кроме того, живые деньги могут уйти из украинской экономики, например, потратится на импорт", — высказался. он.

Устенко напомнил, что деньги будут предоставляться через "Дію" и по программе "єПідтримка" есть ограниченные сферы, на которые можно потратить полученную от государства помощь в тысячу гривен за вакцинацию. А выплатив наличные, нельзя проконтролировать, на что потратят средства.

"Одна из целей программы — поддержка тех, кто больше всего страдает. А наиболее серьезно всегда страдает сектор услуг. Вот некоторые направления сектора услуг и получат эту поддержку. Другие сектора экономики страдают тоже, но страдают меньше по сравнению с этими. Поэтому было принято вот такое решение", — объяснил советник президента.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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