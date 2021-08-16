Советником главнокомандующего ВСУ стал генерал Назаров — фигурант дела о катастрофе Ил-76 в зоне АТО

Генерал-майор Виктор Назаров будет отвечать за политическую составляющую деятельности Вооруженных сил Украины.

В понедельник, 16 августа, генерал-майор Виктор Назаров, который в 2014 году занимал должность начальника оперативного штаба Антитеррористической операции на Донбассе, был назначен советником главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает "Военный курьер Украины".

До мая этого года генерал Назаров был фигурантом дела о служебной халатности, которая привела к тяжелым последствиям. В 2014 году, когда он занимал должность начальника оперативного штаба Антитеррористической операции на Донбассе, российские террористы сбили в Луганском аэропорту военно-транспортный самолет Ил-76 с десантниками. Тогда погибли 49 украинских военных.

Всего генерал Назаров спланировал в зоне АТО около 40 операций, среди которых были меры по деблокированию группировки ВСУ, которая защищала Луганский аэропорт.

В 2017 году по приговору Павлоградского суда Днепропетровской области Назарова был признан виновным и приговорен к 7 годам лишения свободы.

В мае 2021 Верховный суд оправдал обвиняемого генерала.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку