Советская традиция: нардепы хотят отменить перенос рабочих дней из-за праздников

"Длинные выходные", которые так любят украинцы, могут отойти в прошлое.

В Верховную Раду внесли законопроект № 4597, предусматривающий запрет переноса рабочих дней из-за праздников.

Инициаторами выступила группа "слуг народа" во главе с председателем парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галиной Третьяковой.

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Нардепы считают, что чрезмерное количество переносов рабочих дней негативно влияет на производительность труда, препятствует работе с инвесторами и донорами и формирует негативную репутацию бизнеспотенциала Украины в мире.

"Анализ опыта стран мира в вопросе переноса рабочих дней доказывает, что в Беларуси, Польше, Словакии, Чехии, Литве, Франции, Германии, Дании, Нидерландах, США и других странах такой практики нет", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы документа подчеркивают, что перенос рабочих дней — это типичная советская традиция, которая до сих пор сохраняется в некоторых постсоветских странах, например в России.

Отмечается, что перенос рабочих дней снижает трудовую мотивацию, а также негативно влияет на возможность человека адаптироваться к рабочему дню, что следует за длинными выходными.

"Это подтверждается академическими наработками в области психологии труда, согласно которым нарушение ритма труда и отдыха существенно влияет на работоспособность рабочего", — убеждают нардепы.

Напомним, что сейчас в Украине существует практика переноса рабочих дней. Если государственный выходной приходится на субботу-воскресенье, он автоматически переносится на следующий рабочий день и становится выходным. К слову, всего в Украине определено 11 праздничных нерабочих дней.

Ранее Кабинет министров принял решение о переносе рабочих дней в 2021 году.

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